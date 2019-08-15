Резиуан Мирзов: меня расстроили слова Аджоева

Новичок "Спартака" полузащитник Резиуан Мирзов ответил президенту "Арсенала" Гураму Аджоеву.— Честно говоря, меня немного удивили и расстроили слова Гурама Захаровича, поскольку на протяжении всего периода переговоров я максимально корректно вел себя по отношению к "Арсеналу" и его руководству.— Когда я попросил руководство "Ростова" отпустить меня в другую команду, ростовчане выставили меня на трансфер, при этом сразу оговорив — клуб хочет именно продать меня, выручив определенную сумму. "Арсенал" сразу обозначил интерес, да и я был не против продолжить карьеру в Туле — ведь там у меня получалось и клуб на меня действительно рассчитывал, как на ключевого игрока. Тем более впереди были долгожданные еврокубки. Но мой трансфер "Арсенал" потянуть не мог, а "Ростов" отказывался снижать цену. Я постоянно был на связи с руководством "Арсенала", там сказали, что туляки постараются изыскать деньги на трансфер. И потом тишина.Знаю, что губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин делал все, чтобы трансфер состоялся, и даже выделил часть требуемой "Ростовом" суммы. Спасибо ему большое, что он так неравнодушен к футболу и действительно живет заботами тульской команды. В какой-то момент на меня вышел "Спартак" и еще несколько клубов, один из которых выступает в Лиге чемпионов. Эти команды предоставили требуемые "Ростовом" деньги. Я снова позвонил руководству "Арсенала" и предупредил, что "Ростов" намерен меня продать и если клуб хочет заполучить меня, то действовать надо быстро. Но действий со стороны "Арсенала" не последовало, и я принял предложение "Спартака", даже несмотря на другой вариант, с Лигой чемпионов. Это самый большой клуб в России с чемпионскими амбициями. Сюда два раза не зовут. Так что моя совесть перед Тулой чиста. Хочу поблагодарить Тулу и ее болельщиков за прекрасный сезон.