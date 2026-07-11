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"Енисей" победил ульяновскую "Волгу" в первом туре Первой лиги

Матч первого тура Первой лиги между "Енисеем" и "Волгой" завершился победой красноярцев со счетом 2:1.
Фото: ФК "Енисей"
Голом за хозяев отличился форвард Владислав Яковлев. В составе "Енисея" мячи забили хавбек Родион Печура и правый полузащитник Марат Тлехугов.

Первая лига

1 тур

Голы: Яковлев, 35 - Печура, 25, Тлехугов, 27.

"Волга": Бабурин, Ибрагимов, Хабибуллин, Ковалёв, Степанов, Костин, Багателия, Фольмер, Никитин, Саплинов (Новиков, 46), Яковлев.

"Енисей": Опарин, Богатырёв, Чуканов, Масловский, Шершов, Надольский, Канаплин, Иванов, Печура, Тлехугов (Кокоев, 46), Хашкулов.

Предупреждения: Надольский, 20, Фольмер, 32, Тлехугов, 45+1, Яковлев, 45+4.

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