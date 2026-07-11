Голом за хозяев отличился форвард Владислав Яковлев. В составе "Енисея" мячи забили хавбек Родион Печура и правый полузащитник Марат Тлехугов.
Первая лига
1 тур
Голы: Яковлев, 35 - Печура, 25, Тлехугов, 27.
"Волга": Бабурин, Ибрагимов, Хабибуллин, Ковалёв, Степанов, Костин, Багателия, Фольмер, Никитин, Саплинов (Новиков, 46), Яковлев.
"Енисей": Опарин, Богатырёв, Чуканов, Масловский, Шершов, Надольский, Канаплин, Иванов, Печура, Тлехугов (Кокоев, 46), Хашкулов.
Предупреждения: Надольский, 20, Фольмер, 32, Тлехугов, 45+1, Яковлев, 45+4.
"Енисей" победил ульяновскую "Волгу" в первом туре Первой лиги
Матч первого тура Первой лиги между "Енисеем" и "Волгой" завершился победой красноярцев со счетом 2:1.
Фото: ФК "Енисей"