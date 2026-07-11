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Гришин оценил шансы Швейцарии в матче с Аргентиной

Александр Гришин не считает сборную Аргентины безоговорочным фаворитом четвертьфинального матча чемпионата мира - 2026 против Швейцарии.
Фото: ФИФА
По мнению бывшего футболиста ЦСКА, команда Мурата Якина способна создать серьезные проблемы действующим чемпионам мира.

- Многие ставят на Аргентину, но я бы не торопился. Она будет обороняться в среднем блоке, Эмболо может убежать в атаке, а Джака - отдать пас, - передаёт слова Гришина "Матч ТВ".

Победитель этого четвертьфинала встретится в полуфинале с сильнейшей командой пары Норвегия - Англия.

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