По информации источника, клуб отклонил официальные предложения из АЕКа и "Бешикташа" по трансферам Дмитрия Баринова и Матвея Кисляка. ЦСКА хочет сохранить костяк основного состава, чтобы бороться за трофеи.
Дмитрий Баринов присоединился к "армейцам" в январе 2026 года. Опорный полузащитник провел за клуб 15 матчей, результативными действиями не отличился.
Матвей Кисляк является выпускником академии ЦСКА. В прошедшем сезоне на его счету 42 игры, 8 голов и 8 результативных передач.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
ЦСКА отклонил предложения иностранных клубов по своим полузащитникам - источник
"Армейцы" не хотят расставаться с футболистами.
Фото: ФК ЦСКА