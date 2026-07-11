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ЦСКА отклонил предложения иностранных клубов по своим полузащитникам - источник

"Армейцы" не хотят расставаться с футболистами.
Фото: ФК ЦСКА
По информации источника, клуб отклонил официальные предложения из АЕКа и "Бешикташа" по трансферам Дмитрия Баринова и Матвея Кисляка. ЦСКА хочет сохранить костяк основного состава, чтобы бороться за трофеи.

Дмитрий Баринов присоединился к "армейцам" в январе 2026 года. Опорный полузащитник провел за клуб 15 матчей, результативными действиями не отличился.

Матвей Кисляк является выпускником академии ЦСКА. В прошедшем сезоне на его счету 42 игры, 8 голов и 8 результативных передач.

Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"

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