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"Локомотив" объявил стартовый состав на игру со "Спартаком"

Стал известен стартовый состав красно-зеленых на товарищескую встречу.
Фото: ФК "Локомотив"
"Локомотив": Митрюшкин (к), Фассон, Морозов, Ньямси, Раков, Карпукас, Батраков, Сильянов, Пиняев, Бакаев, Воробьев.

Сегодня, 11 июля, "Локомотив" и "Спартак" сыграют товарищеский матч на "РЖД Арене". Начало - в 19:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне РПЛ красно-зеленые стали третьими, набрав 53 очка. "Спартак" финишировал на четвертой строчке с 52 баллами в своем активе.

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