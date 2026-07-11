"Локомотив": Митрюшкин (к), Фассон, Морозов, Ньямси, Раков, Карпукас, Батраков, Сильянов, Пиняев, Бакаев, Воробьев.
Сегодня, 11 июля, "Локомотив" и "Спартак" сыграют товарищеский матч на "РЖД Арене". Начало - в 19:00 по московскому времени.
В прошлом сезоне РПЛ красно-зеленые стали третьими, набрав 53 очка. "Спартак" финишировал на четвертой строчке с 52 баллами в своем активе.
"Локомотив" объявил стартовый состав на игру со "Спартаком"
Стал известен стартовый состав красно-зеленых на товарищескую встречу.
Фото: ФК "Локомотив"