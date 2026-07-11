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"Египет засудили. Помогли Месси". Пономарев - о матче 1/4 ЧМ-26
Сегодня, 19:11
Бывший игрок
ЦСКА
Владимир Пономарев высказался о прошедшем матче 1/4 финала ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
Владимир Пономарев считает, что арбитры специально судили в пользу Аргентины в матче с Египтом.
"Сколько было моментов, сколько забили в ворота Аргентины. А потом вдруг вспомнили, что где-то был наступ. Это идиотизм. Это не дело VAR.
Я не хочу вдаваться в эти подробности. Но, во всяком случае, мне кажется, Египет засудили. Вытащили Аргентину, помогли Месси", - сказал Пономарев
"РИА Новости"
.
Во вторник, 7 июля, состоялся матч в рамках четвертьфинала чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Египта. Встреча проходила на арене "Атланта Стэдиум".
По ходу игры африканская национальная команда вела со счетом 2:0. В конце второго тайма голами за Аргентину отличились Кристиан Ромеро, Лионель Месси и Энцо Фернандес, что позволило южноамериканской сборной выйти в следующую стадию мундиаля.
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Сборная Египта
Лионель Месси
Сборная Аргентины
ЧМ-2026
Владимир Пономарев
Опубликовал:
Данил Пелих
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