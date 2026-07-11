Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
3 - 0 3 0
ЛенинградецЗавершен
Волга Ул
1 - 2 1 2
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
0 - 1 0 1
ВелесЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
3 - 0 3 0
АкронЗавершен
Родина
2 - 2 2 2
Спартак СуботицаЗавершен
Балтика
6 - 0 6 0
ТиквешЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Крылья СоветовЗавершен
Оренбург
4 - 2 4 2
ЦСКАЗавершен
Акрон
1 - 1 1 1
ФакелЗавершен
Краснодар
3 - 4 3 4
РостовИдёт
Ахмат
1 - 0 1 0
ИМТ2 тайм
Родина
1 - 1 1 1
Чукарички2 тайм
Локомотив
0 - 0 0 0
Спартак1 тайм

"Египет засудили. Помогли Месси". Пономарев - о матче 1/4 ЧМ-26

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о прошедшем матче 1/4 финала ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
Владимир Пономарев считает, что арбитры специально судили в пользу Аргентины в матче с Египтом.

"Сколько было моментов, сколько забили в ворота Аргентины. А потом вдруг вспомнили, что где-то был наступ. Это идиотизм. Это не дело VAR.

Я не хочу вдаваться в эти подробности. Но, во всяком случае, мне кажется, Египет засудили. Вытащили Аргентину, помогли Месси", - сказал Пономарев "РИА Новости".

Во вторник, 7 июля, состоялся матч в рамках четвертьфинала чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Египта. Встреча проходила на арене "Атланта Стэдиум".

По ходу игры африканская национальная команда вела со счетом 2:0. В конце второго тайма голами за Аргентину отличились Кристиан Ромеро, Лионель Месси и Энцо Фернандес, что позволило южноамериканской сборной выйти в следующую стадию мундиаля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится