"Египет засудили. Помогли Месси". Пономарев - о матче 1/4 ЧМ-26

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Я не хочу вдаваться в эти подробности. Но, во всяком случае, мне кажется, Египет засудили. Вытащили Аргентину, помогли Месси", - сказал Пономарев "РИА Новости"

Владимир Пономарев считает, что арбитры специально судили в пользу Аргентины в матче с Египтом."Сколько было моментов, сколько забили в ворота Аргентины. А потом вдруг вспомнили, что где-то был наступ. Это идиотизм. Это не дело VAR.Во вторник, 7 июля, состоялся матч в рамках четвертьфинала чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Египта. Встреча проходила на арене "Атланта Стэдиум".По ходу игры африканская национальная команда вела со счетом 2:0. В конце второго тайма голами за Аргентину отличились Кристиан Ромеро, Лионель Месси и Энцо Фернандес, что позволило южноамериканской сборной выйти в следующую стадию мундиаля.