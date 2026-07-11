Пономарёв - об игре Роналду за Португалию: он вообще скончался как футболист

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- Роналду вообще скончался как футболист. Зря он полез на этот чемпионат мира. Он себя на турнире немного скомпрометировал. Но виноват сам. На Роналду перестали работать партнёры, поэтому он сразу закончился, - передаёт слова Пономарёва "Советский спорт"

Бывший футболист считает, что португальский форвард уже не способен приносить прежнюю пользу национальной команде и не должен был участвовать в нынешнем мундиале.На мировом первенстве 41-летний нападающий провел пять матчей, забив три мяча. Два из них Роналду оформил в игре с Узбекистаном на групповом этапе, еще один - с пенальти в ворота Хорватии в 1/16 финала. Сборная Португалии завершила борьбу за трофей в 1/8 финала.