"Спартак": Максименко, Литвинов, Ву, Дмитриев, Денисов, Пруцев, Умяров, Барко, Маркиньос, Солари, Гарсия.
Сегодня, 11 июля, состоится товарищеский матч между московскими "Локомотивом" и "Спартаком". Встреча пройдет на "РЖД Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги "железнодорожники" заняли третье место в турнирной таблице, набрав 53 очка. Красно-белые расположились на четвертой строчке, отстав от "Локомотива" на один балл.
"Спартак" объявил стартовый состав на матч с "Локомотивом"
Стал известен стартовый состав "Спартака" на игру с "Локомотивом".
Фото: ФК "Спартак"