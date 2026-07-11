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"Спартак" объявил стартовый состав на матч с "Локомотивом"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на игру с "Локомотивом".
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак": Максименко, Литвинов, Ву, Дмитриев, Денисов, Пруцев, Умяров, Барко, Маркиньос, Солари, Гарсия.

Сегодня, 11 июля, состоится товарищеский матч между московскими "Локомотивом" и "Спартаком". Встреча пройдет на "РЖД Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги "железнодорожники" заняли третье место в турнирной таблице, набрав 53 очка. Красно-белые расположились на четвертой строчке, отстав от "Локомотива" на один балл.

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