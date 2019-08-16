Бьярки Гуннлаугсон, агент полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона, рассказал, сможет ли футболист принять участие в матче 6-го тура РПЛ со "Спартаком".
Исландец получил повреждение в матче 5-го тура с "Сочи" (0:0) 11 августа. Сигурдссон был вынужден покинуть поле в первом тайме.
"Обследование показало, что у Арнора нет ничего серьезного. Небольшой ушиб лодыжки, всего лишь синяк. Срок восстановления — одна неделя. Решение об участии Сигурдссона в дерби будет принято, скорее всего, накануне матча", - цитирует агента Sport24.
Агент рассказал о состоянии Сигурдссона в преддверии дерби со "Спартаком"
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