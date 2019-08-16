Главный тренер «Сочи» Александр Точилин похвалил своих футболистов и посетовал на неназначенный арбитром Михаилом Вилковым пенальти после выездного матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1).
«Тяжёлая игра для нас выдалась, хотя всё начиналось достаточно неплохо. Первые 30 минут мы не позволяли «Оренбургу» не то что играть в футбол, а даже выходить со своей половины.
К сожалению, ошибка судьи в очередной раз не в нашу пользу как-то, может, повлияла. Если бы в первом тайме мы забили первыми, то игра складывалась бы по-другому.
Благодарен ребятам, что в нужный момент переломили игру и вытянули результат», — цитирует Точилина на пресс-конференции «Чемпионат».
Александр Точилин: не давали "Оренбургу" выйти со своей половины, но очередная ошибка судья повлияла
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте