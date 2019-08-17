Новичок "Спартака" Николоз Кутателадзе рассказал, как оказался в московсом клубе.
"Когда у меня была реабилитация после травмы, генеральный директор "Спартака" Томас Цорн связался со мной, сказал, что хочет меня пригласить в команду. Я согласился практически сразу. Я связываю свое будущее со "Спартаком", хочу играть в основе и стать частью истории команды.
Видел Неймара все время. Он вообще не высокомерный, общительный парень, не было видно, что это звезда мирового уровня", - цитирует игрока ТАСС.
Николоз Кутателадзе: на предложение "Спартака" согласился практически сразу
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