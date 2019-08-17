Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков после матча 6-го тура чемпионата России против "Урала" (3:1) отметил, что нападающий Александр Соболев может заслужить вызов в сборную России.
"Парень прогрессирует, взрослеет. Полтора года назад, когда мы его брали, он еще был мальчиком. У него хорошее отношение к себе и тренировочному процессу. Если он не снизит к себе требования и будет прогрессировать, тренер сборной обратит на него внимание", - цитирует Шашкова ТАСС.
Виталий Шашков: Соболева пригласят в сборную, если он будет прогрессировать
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