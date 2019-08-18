13.22. Несмотря на стабильность составов, по сезону команды идут в разных направлениях: "Арсенал" начал с вылета из еврокубков и кучи пропущенных голов, но на внутренней арене взялся за ум (две минимальные победы подряд); "Рубин" же, по выражению Шаронова, собрал "практически полный стадион", но в тех же двух турах дважды уступил 0:1. Хотя соперники были сильны – ЦСКА и "Краснодар" (пусть с таймом в большинстве).
13.09. Стартовое сочетание команды появилось и в твиттере "Арсенала". По сравнению с матчем против "Уфы" изменений вообще никаких.
13.07. После проигранного матча в Краснодаре работе Романа Шаронова респектовал даже Сергей Галицкий. Тренеру, видимо, игра тоже понравилась, потому состав он почти не поменял. Только Закиров появился в центре поля вместо Подберёзкина. Капитан "Рубина" был заменён в начале второго тайма в прошлом туре и сегодня не попал даже в запас.
12.58. Состав казанцев уже появился в их соцсетях. Если что, Видар - это Кьяртанссон, Квара - Хвича Кварацхелия, а фамилия Зурико - Давиташвили.
12.51. "Рубин" является для "Арсенала" неудобным соперником: с тех пор, как туляки поднялись в элиту нашего футбола в 2014 году, команды успели провести между собой 8 матчей. И лишь в одном "Арсенал" одержал победу – дело было 3 года назад. К новой встрече команды подходят с тремя ничьими подряд. Поделили очки вчера и молодёжки – 0:0.
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Сегодня последим за двумя любопытными играми, которые, однако, своей вывеской могут и не привлечь нейтрального зрителя. Чуть более чем через час стартует матч в Казани. Сколько зрителей придёт на стадион "Центральный" в этот раз, после двух поражений "Рубина" подряд и адских очередей с досмотрами перед игрой с ЦСКА?
Догонит ли «Ростов» «Зенит»? Как Докампо настроит «Рубин»? Онлайн дня в РПЛ
На судействе бригады Матюнина жизнь в российском футболе не заканчивается: Rusfootball.info в новом формате следит за интригующими играми в Казани и Уфе.
КДК РФС поставил Шаронова на место. Скриншот: "Рубин ТВ"
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