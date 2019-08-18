Как завершится матч "Рубин" - "Арсенал"?

Победой "Рубина" Ничьей Победой "Арсенала"





Догонит ли «Ростов» «Зенит»? Как Докампо настроит «Рубин»? Онлайн дня в РПЛ

На судействе бригады Матюнина жизнь в российском футболе не заканчивается: Rusfootball.info в новом формате следит за интригующими играми в Казани и Уфе.

КДК РФС поставил Шаронова на место. Скриншот: "Рубин ТВ"