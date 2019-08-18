Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, в услугах футболиста заинтересованы "Спартак" и "Динамо". Оба клуба уже сделали предложения 36-летнему французу.
С 2007 по 2019 год Рибери выступал за мюнхенскую "Баварию". Сейчас хавбек является свободным агентом.
Франк Рибери заинтересовал "Спартак" и "Динамо"
Бывший полузащитник "Баварии" Франк Рибери может продолжить карьеру в России.
Фото: Getty Images
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