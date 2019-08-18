"Локомотив" на выезде обыграл "Динамо"

В матче 6-го тура чемпионата России "Динамо" на своем поле уступило "Локомотиву" со счетом 1:2.



Чемпионат России



6 тур



Голы: Филипп, 4, Алексей Миранчук, 28 (пенальти), Антон Миранчук, 82



"Динамо": Лещук, Паршивлюк, Плиев, Рыков, Шунич (Ордец, 64), Каборе, Шиманьский (Кардозу, 59), Нойштедтер, Шейдаев, Нжи, Филипп (Грулёв, 83).



"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Идову, Чорлука, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов (Живоглядов, 90+1), Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Смолов (Джорджевич, 78).



Предупреждения: Баринов, 2, Шиманьский, 13, Шунич, 48, Крыховяк, 67, Идову, 68, Игнатьев, 84, Гилерме, 87