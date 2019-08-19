Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отметил, что московский клуб получил несколько предложений по трансферам полузащитников Антона и Алексея Миранчуков.
«У нас нет задачи сохранить Мирачуков в команде. Есть задача развития ребят. Игроки и клуб заинтересованы в том, чтобы если Миранчуки и уходили, то в серьёзные, большие клубы. Уже сейчас есть несколько предложений, но пока давайте отыграем Лигу чемпионов», — передаёт слова Кикнадзе «Чемпионат»
Василий Кикинадзе: есть несколько предложений по Миранчукам. Но пока давайте сыграем в ЛЧ
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