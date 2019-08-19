Мессия из Франции: Жиго выиграл дерби для «Спартака»

Спасительные очки
Для «Спартака» и ЦСКА начало сезона сложилось непросто. «Армейцы» уже в первом туре умудрились проиграть «Крыльям Советов», хоть после этого и выдали серию из трёх побед подряд. Впрочем, к матчу со «Спартаком» подопечные Виктора Гончаренко подходили после осечки в игре с «Динамо». Эта встреча завершилась ничьей.
? «Спартак» продлил беспроигрышную домашнюю серию до шести матчей. ЦСКА потерпел второе поражение в сезоне. #СпартакЦСКА #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/lBdCuiOWmY— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 19, 2019
«Спартак» на старте сезона и вовсе в РПЛ одержал лишь две победы. Уже после 1/6 пути «красно-белые» оказались в пяти очках от лидирующего «Зенита». Победа над ЦСКА помогла «Спартаку» приблизиться к лидеру на расстояние одной победы. Учитывая, что «красно-белые» ещё и пробились в плей-офф Лиги Европы, одолев «Тун», теперь наставнику «Спартака» точно можно не беспокоиться за своё кресло.
Скромные хозяева
Болельщики «Спартака» призвали хозяев драться до конца. Но в первом тайме «красно-белые» действовали скованно. Оставшись без дисквалифицированного Эсекьеля Понсе, «Спартак» словно лишился единственного варианта в атаке.
Место Понсе номинально занял позицию центрфорварда, но больше действовал в подыгрыше. В итоге на пространство чаще вырывались Зелимхан Бакаев и Гус Тил. Впрочем, в первом тайме ни один из них себя толком не проявил.
В первые 45 минут «Спартак» нанёс лишь пять ударов по воротам против 11 ударов в исполнении соперника. Более того, за весь тайм хозяева нанесли лишь два удара из пределов штрафной, один из которых был заблокирован.
Удары в первом тайме, слева - "Спартак", справа - ЦСКА
ЦСКА действовал куда интереснее и острее. Но свои шансы гости не использовали, за что в итоге и поплатились. Такой «Спартак» ЦСКА мог и должен был «перекусить» досрочно и решить все вопросы об исходе матча.
Жигогенератор
Неизвестно, что произошло с командами после перерыва, но игра полностью изменилась. ЦСКА ослабил хватку, чем сразу воспользовался «Спартак». Нет, позиционная игра у хозяев так и не наладилась, но своё они взяли характером и эмоциями.
На 59-й минуте в ходе контратаки Жиго умудрился добежать до чужой штрафной, за что был вознаграждён от Андре Шюррле. Немецкий вингер классно навесил, а Жиго точно пробил головой под самую штангу. Особых шансов у Игоря Акинфеева не было.
Забитый мяч полностью изменил характер игры. «Спартак» попытался добить ошарашенного соперника. Хозяева устроили настоящий штурм, с 60-й по 75-ю минуту они нанесли 10 ударов против одного удара соперника!
Усреднённые позиции игроков на поле, слева - "Спартак", справа - ЦСКА
Только вот единственный удар ЦСКА оказался точным, а «Спартак» забить не сумел. Марио Фернандес на 68-й минуте пробил в дальний угол, а лёгкий рикошет от ноги всё того же Жиго в итоге не оставил шансов Максименко.
Примечательно, что за несколько минут до этого Жиго лишь чудом не оформил дубль. После очередного удара головой Акинфеев непостижимым образом вытащил мяч из ворот, успев выставить ногу. Вообще, Акинфеев держал свою команду в игре и был лучшим во втором тайме, но добиться хотя бы ничьей ЦСКА так и не удалось.
Фанатский вред
После забитого мяча ЦСКА вернул себе инициативу. Только вот атакующий порыв гостей сбили их же фанаты. Гости начали жечь пиротехнику, а дым заволок всё поле. В итоге арбитру пришлось остановить игру примерно на семь минут.
Сразу после возобновления матча «Спартак» использовал свой шанс. После углового Джикия головой скинул мяч, а Жиго пробил с близкого расстояния Акинфеева. На этот раз французский защитник наносил удар ногой.
?? Дубль Жиго!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 19, 2019
? #СпартакЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/0iWT1SIZOl
Получается, что невольным образом фанаты ЦСКА стали одними из виновников поражения. ЦСКА эта пауза была совершенно не нужна. Из-за остановки игры гости потеряли ритм. Зато фанаты довольны, верно?
Без плана Б
В концовке Виктор Гончаренко пытался спасти игру, тем более, что к основному времени матча арбитр добавил семь минут. Но настоящего плана Б у «армейцев» не было. В концовке наставник ЦСКА выпустил на поле Яку Бийола, который у «армейцев» всё чаще превращается в таранного форварда, только вот превратить его во вторую версию Понтуса Вернблума пока не получается.
ЦСКА мог не только не проиграть, но и выиграть. Но «армейцы» упустили свой шанс в первом тайме, а во второй половине встречи оказались слабее соперника, не сумев удержать Жиго. Дерби остаётся за «Спартаком».