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Этот беспощадный Жиго. Сборная лучших игроков 6-го тура

В очередной раз вытянувший «Спартак» Максименко, забивший за ЦСКА Фернандес, герой дерби Антон Миранчук и Слай, оформивший дубль в игре против «Ростова».


Александр Максименко, «Спартак»

Сейвы Акинфеева были роскошны, но спасения Максименко принесли результат. В ключевые моменты первого тайма голкипер «красно-белых» потащил – и оставил партнёрам шанс, которым они воспользовались уже после перерыва. Неизвестно, где бы сейчас был «Спартак», если бы не чудеса от Максименко в этом сезоне.

Фёдор Кудряшов, «Сочи»

Ничья с «Оренбургом» во многом заслуга опытного защитника, хотя результативными действиями Кудряшов не отметился. Он показал лучший процент выигранных единоборств в своей команде (в воздухе вообще не оставил противникам шансов), сделал семь перехватов и охотно брал игру на себя.

Зоран Нижич, «Ахмат»

Тяжело было устоять против действующего чемпиона на выезде (да ещё и в меньшинстве!), но «Ахмату» удалось – Грозный отобрал очки у «Зенита» вторым в сезоне. Особенно непросто было центру обороны, где отличился Нижич – 12 перехватов (лучший в обеих командах), 8 единоборств (и показатель выигранных в 100%).


Самюэль Жиго, «Спартак»

Два забитых мяча в дерби, спасение собственных ворот и больше, чем у всех остальных, перехватов на счету – защитник провел выдающийся матч и стал главной звездой прошедшего тура.

Марио Фернандес, ЦСКА

Правый защитник традиционно был одним из самых острых игроков ЦСКА (хотя достаточно атак шло через его фланг, далеко не всегда в этом была вина бразильца). На этот раз Марио удалось забить единственный гол своей команды. И пусть это не спасло от поражения – Фернандес сделал, что мог.


Аяз Гулиев, «Спартак»

Оба полузащитника «красно-белых» показали неплохую статистику, но потеря Зобнина привела к тому, что ЦСКА сравнял счёт, поэтому в лучших оказывается Гулиев с 7 отборами (71% успешных) и 73% удачных единоборств (всего их было 15).

Евгений Башкиров, «Рубин»

Полузащитник первый раз получил капитанскую повязку на игру против «Арсенала» и сразу же оправдал выбор. Башкиров сделал изящную передачу пяткой на Маркова, оформившего победный мяч, и проделал много черновой работы.

Антон Миранчук, «Локомотив»

Оба брата провели отличную игру, Алексей даже показал статистику немного лучше, но Антон забил победный гол в дерби и сделал это красиво – как же оставить его вне нашего состава?


Вандерсон, «Краснодар»

Полузащитник «быков» был самым активным и вследствие этого острым в игре против «Тамбова». Победный мяч он забил в первой же контратаке.

Дмитрий Кабутов, «Крылья Советов»

Сделал техничную голевую передачу на первый гол в матче, а также заработал удаление для Емельянова, после чего шансы Самары на победу стали гораздо выше. После проваленного матча в Ростове – то, что нужно.

Сильвестр Игбун, «Уфа»

Оформил дубль против «Ростова» и принёс башкирцам победу. Сначала воспользовался ошибкой Песьякова, а уже после перерыва пожадничал, затянул, но всё-таки нашёл возможность, чтобы поразить дальний угол.


Фото: футбольный клуб «Зенит», РПЛ



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Теги: Спартак Жиго Гулиев Максименко Локомотив Миранчук Антон
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