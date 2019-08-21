Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал информацию об обращении экс-полузащитника клуба Дмитрия Тарасова в РФС с просьбой о взыскании с москвичей 12 тысяч евро.
"Что будет делать "Локомотив" после обращения Тарасова в РФС? Ничего не будем делать. Будем ждать. Есть процедуры, которые предусмотрены регламентом. Будем им следовать. А потом уже посмотрим", - цитирует Кикнадзе Sport24.
Василий Кикнадзе: что будет делать "Локомотив" после обращения Тарасова в РФС? Ничего. Будем ждать
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