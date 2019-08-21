Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал переход Данилы Кругового в "Зенит".
"Почему игрок не перешел в ЦСКА? Этот вопрос лучше адресовать самому игроку. Мы были готовы отпустить его и в ЦСКА, и в "Зенит", это решение — лично игрока, его семьи и представителя. Мы были в данном случае сторонними наблюдателями. В "Уфе" довольны трансфером. Но он в любом случае остается в аренде у нас до конца сезона.
Когда он восстановится от травмы? Он уже занимается в общей группе. Но ему еще нужно набрать необходимые кондиции. Будут ли еще трансферы? На выход скорее всего нет. На вход планируется один игрок", - цитирует Газизова Sport24.
Шамиль Газизов: "Уфа" была готова отпустить Кругового в ЦСКА и в "Зенит"
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