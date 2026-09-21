Президент Ла Лиги ответил "Реалу" на критику судейства после поражения от "Атлетико"

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- Я понимаю жалобы, но не форму их подачи.

Президент Ла Лиги признал спорность отдельных решений, но подчеркнул, что не считает судейство причиной результата мадридского дерби.Мадридский "Реал" проиграл не из-за этих моментов. У Хёйсена определённо была красная карточка. У Ли Кан Ина могла быть красная карточка, однако игра была настолько динамичной, что я понимаю, почему так произошло, - приводит слова Тебаса AS."Атлетико" выиграл со счётом 2:1, а Хёйсен был удалён в начале второго тайма. После встречи "Реал" публично раскритиковал работу судейской бригады. Технический комитет арбитров Испании позднее признал, что Ли Кан Ин должен был получить красную карточку за фол на Вальверде, при этом удаление Хёйсена было признано правильным.