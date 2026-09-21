По информации Archivo VAR, судью мадридского дерби планируют отстранить от работы как минимум на два матча. Официального сообщения Технического комитета арбитров о наказании пока нет.
Поводом стала работа Ортиса Арьяса во встрече "Атлетико" и "Реала", завершившейся победой хозяев со счётом 2:1. Особое внимание после игры получили эпизоды с Ли Кан Ином и Кристианом Ромеро. Наставник "Реала" Жозе Моуринью после встречи раскритиковал судью, который, по его мнению, должен был удалить игроков "Атлетико".
Стало известно, какое наказание грозит арбитру матча "Атлетико" - "Реал"
Мигель Анхель Ортис Арьяс в ближайших турах может остаться без назначений в чемпионате Испании.
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