Агкацев: если Сафонов выиграет награду лучшему вратарю мира, это будет заслуженно

- Я считаю, что Матвей в числе тех, кто заслужил эту награду.
Прошлый сезон был очень успешным для некоторых вратарей, но считаю, что Матвей в одном ряду с ними. Если он выиграет, это будет абсолютно заслуженно, - цитирует Агкацева "Матч ТВ".
Напомним, что голкипер французского "ПСЖ" и сборной России Матвей Сафонов вошел в число номинантов на приз лучшему голкиперу мира по итогам 2026 года. Сафонов выступает за парижан с лета 2024 года, в составе французского клуба он дважды становился чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов УЕФА.
Обладатель награды станет известен в Лондоне, 26 октября, на церемонии вручения "Золотого мяча".