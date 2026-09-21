Агкацев: если Сафонов выиграет награду лучшему вратарю мира, это будет заслуженно

Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев высказался о номинировании Матвея Сафонова на награду лучшему вратарю мира-2026.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Агкацева, Сафонов заслуживает получить награду лучшему вратарю мира.

- Я считаю, что Матвей в числе тех, кто заслужил эту награду.

Прошлый сезон был очень успешным для некоторых вратарей, но считаю, что Матвей в одном ряду с ними. Если он выиграет, это будет абсолютно заслуженно, - цитирует Агкацева "Матч ТВ".

Напомним, что голкипер французского "ПСЖ" и сборной России Матвей Сафонов вошел в число номинантов на приз лучшему голкиперу мира по итогам 2026 года. Сафонов выступает за парижан с лета 2024 года, в составе французского клуба он дважды становился чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов УЕФА.

Обладатель награды станет известен в Лондоне, 26 октября, на церемонии вручения "Золотого мяча".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится