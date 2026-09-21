Тренер сборной России объяснил вызов 29 игроков на предстоящие матчи

Николай Писарев заявил, что все 29 футболистов, приглашённых в сборную России, на данный момент входят в основную обойму национальной команды.

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- Исходя из текущего состояния футболистов, мы сделали вот этот выбор. И по составу, и по количеству - это нормально. Все, кто вызван на сбор, могут себя считать на данный момент основными. Давайте мы все сейчас соберемся и посмотрим, кто в каком состоянии. И уже Валерий Георгиевич будет принимать решение, кто у нас основной форвард, - цитирует Писарева "Матч ТВ"

По словам тренера, состав определялся с учётом текущей формы игроков.До первой встречи у российской команды будет около недели для полноценных тренировок. 29 сентября сборная сыграет в Казани с Ираном, занимающим 22-е место в рейтинге ФИФА. Затем соперниками россиян станут Намибия и Нигерия.