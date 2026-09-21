Глушаков выделил команды, которые должны бороться за чемпионство

- У ЦСКА стабильная команда, которая была и в прошлом сезоне. Они сохранили костяк. Это касается и "Динамо", которые оставили костяк команды. Самое важное для игроков - стабильность. В обеих командах есть качественные футболисты, которые пашут и добиваются хороших результатов.
Что ЦСКА, что "Динамо", "Спартак", "Зенит" - громкие и большие имена, которые должны бороться за чемпионство, - цитирует Глушакова "Чемпионат".
После девяти туров "Спартак", ЦСКА и "Динамо" набрали по 19 очков и находятся в группе ближайших преследователей лидирующего "Краснодара", у которого 21 балл. РПЛ возобновится в октябре.