Глушаков выделил команды, которые должны бороться за чемпионство

Денис Глушаков высказался о положении ЦСКА и московского "Динамо", отметив важность сохранения костяка команд.
Фото: ПФК ЦСКА
Бывший футболист считает, что стабильность состава помогает игрокам показывать хорошие результаты.

- У ЦСКА стабильная команда, которая была и в прошлом сезоне. Они сохранили костяк. Это касается и "Динамо", которые оставили костяк команды. Самое важное для игроков - стабильность. В обеих командах есть качественные футболисты, которые пашут и добиваются хороших результатов.

Что ЦСКА, что "Динамо", "Спартак", "Зенит" - громкие и большие имена, которые должны бороться за чемпионство, - цитирует Глушакова "Чемпионат".

После девяти туров "Спартак", ЦСКА и "Динамо" набрали по 19 очков и находятся в группе ближайших преследователей лидирующего "Краснодара", у которого 21 балл. РПЛ возобновится в октябре.

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