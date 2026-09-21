Аршавин - о перспективах "Локомотива": легко поднимутся в десятку

- Не думаю, что "Локомотив" можно отнести к аутсайдерам, которые будут бороться за выживание. Я думаю, что они легко поднимутся в десятку. Понятно, что за призовые места бороться не будут. Но набор игроков, которые у них сейчас есть, позволит им занять место в середине таблицы, - цитирует Аршавина "Матч ТВ".
В прошлом сезоне "Локомотив" завоевал бронзовые медали чемпионата России. Сейчас команда Михаила Галактионова после девяти туров имеет семь очков и располагается на 14-м месте. Ближайшим соперником железнодорожников станет "Факел".