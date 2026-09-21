Орлов - о трех ничьих "Краснодара": тем интереснее - тем более что "Зенит" оживает

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о последних результатах "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Орлова, преимущество "Краснодара" уже съели, ведь южане трижды кряду сыграл вничью.

- Ещё два очка "Краснодар" потерял. Три матча — три ничьи. И вот всё преимущество "Краснодара" уже съели.
Ну тем интереснее. Тем более что "Зенит" оживает, потрясающие голы забивает, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Напомним, что в последних трех турах Российской Премьер-Лиги "Краснодар" трижды кряду сыграл вничью - южане разделили очки с "Крыльями Советов", "Акроном" и "Оренбургом".

После 9 сыгранных туров команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 21 набранным баллом в своем активе. В десятом туре РПЛ "быки" примут на домашнем стадионе петербургский "Зенит", занимающий пятое место в таблице с 18 очками.

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