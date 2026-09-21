Семшов объяснил проблемы "Локомотива"

- За полгода "Локомотив" потерял пять ключевых футболистов: Алексея Батракова, Артема Карпукаса, Дмитрия Баринова, Данила Пруцева и Дмитрия Воробьева. Ребята играли, наигрывались практически бок о бок, друг друга уже понимали с полуслова.
И тут сразу у тренера убирают трех футболистов. Конечно, это непросто. Безусловно, пауза пойдет "Локомотиву" на пользу, - цитирует Семшова "Матч ТВ".
За девять туров "Локомотив" набрал семь очков и оказался на 14-й позиции. После паузы москвичи отправятся в Воронеж, где 10 октября встретятся с "Факелом".