Семшов объяснил проблемы "Локомотива"

Игорь Семшов связал неудачный старт "Локомотива" с серьёзными изменениями в составе команды.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
Бывший футболист сборной России считает, что перерыв позволит москвичам лучше выстроить взаимодействие в средней линии.

- За полгода "Локомотив" потерял пять ключевых футболистов: Алексея Батракова, Артема Карпукаса, Дмитрия Баринова, Данила Пруцева и Дмитрия Воробьева. Ребята играли, наигрывались практически бок о бок, друг друга уже понимали с полуслова.

И тут сразу у тренера убирают трех футболистов. Конечно, это непросто. Безусловно, пауза пойдет "Локомотиву" на пользу, - цитирует Семшова "Матч ТВ".

За девять туров "Локомотив" набрал семь очков и оказался на 14-й позиции. После паузы москвичи отправятся в Воронеж, где 10 октября встретятся с "Факелом".

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