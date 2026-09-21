Макеев рассказал, за счёт чего "Локомотив" может улучшить результаты

- Пауза на руку "Локомотиву", потому что сейчас как раз-таки то время, когда можно наработать схемы и потренироваться.
"Локомотив" был обескровлен в начале сезона, но у них всё равно неплохие футболисты для того, чтобы решать задачу. По крайней мере, у них есть возможность залезть в середину турнирной таблицы, - сказал Макеев в эфире "Матч ТВ".
За девять туров "Локомотив" набрал семь очков и занимает 14-е место. Следующий матч команда Михаила Галактионова проведёт 10 октября в гостях против "Факела".