Уфа дождалась первой победы над «Зенитом»! Чемпион может потерять лидерство

Против «Уфы» говорило всё: отсутствие лидера, судейский скандал в прошлом туре, беспросветность в личных встречах... Однако первая в истории клуба победа над петербуржцами пришла, хотя в неё не верили.

Фото: © Донат Сорокин/ТАСС