Уфа дождалась первой победы над «Зенитом»! Чемпион может потерять лидерство

Главной темой прошедшей недели были трансферы «Зенита», что немудрено: игрок ротации «Уфы», не сыгравший в жизни и десятка матчей в премьер-лиге обошёлся питерцам в 3 тысячи раз дороже, чем лучший игрок крепкого по прошлому сезону «Оренбурга».
Круговой, понятное дело, сыграть сегодня не мог: он и травмирован, и арендован «Уфой», а Сутормин претендовал на стартовый состав, но снова туда не попал.
Но главная предматчевая новость – отсутствие даже в запасе Слая. Агент игрока сегодня подтвердил слухи о твёрдом намерении игрока уйти из «Уфы». Устраивать прощальный матч против крайне неудобного для уфимцев соперника (5 поражений подряд, ни одной победы в 10 матчах) ему не стали.
«Уфа» острее
Несмотря на общее игровое преимущество «Зенита», по опасности моментов хозяева в первом тайме не уступили. Сначала с перепугу провели шикарную атаку с выводом на удар Карпа и добиванием Гиоргобиани: забивать должны были оба, но первому помешал Лунёв, второму – собственные пробелы в техническом оснащении и координированности.
А в концовке тайма помог уже сам «Зенит»: Барриос хотел отдать пас кому-то из своих защитников, но получилось на Емельянова. Снова выручил экс-голкипер «Уфы» Лунёв, хотя, вопреки восхищённому комментатору Моссаковскому, никакой ноги он не отстёгивал, а мяч летел на удобной высоте в его ближний угол. Так что, отдав должное Лунёва, необходимо ткнуть и молодых игроков «Уфы» – у таких команд не бывает много моментов, а в российском футболе молодёжи не даётся много шансов. Хорошо, что «Уфа» – исключение.
Кстати, неслучайно отсутствие при опасных моментах стартового форварда Козлова – его требовательный Евсеев заменил на Бизяка уже после 25 минут игры.
Навес, навес, ещё навес…
Но в промежутке между этими полярными по времени моментами перевес «Зенита» сомнений не вызывал. Гости владели мячом, собирали все подборы, а Ракицкий чуть ли не постоянно выдвигался выше центрального круга, чтобы разбрасывать мячи.
Центр «Уфа» перекрывала, а «Зенит» не стремился придумать что-то интересное и искал момент для навеса с фланга (кстати, Ригони действовал на левом). Пару-тройку раз мяч дошёл до нападающих, но в завершающей стадии питерцы действовали как-то расслабленно, будто на уверенности, что моменты и голы ещё будут.
Через центр «Зениту» удалось пройти лишь пару раз: сперва Оздоев с Азмуном разыграли хорошую стеночку, после которой Магомед загубил хорошую ударную позицию, а затем случилась контратака – в её завершении уфимскую синтетику ковырнул Азмун.
Очевидных сомнений в итоговой победе чемпиона первый тайм не породил, но могло случиться так, что после перерыва «Зениту» пришлось бы отыгрываться – моменты у «Уфы» были не хуже, хотя возникали реже.
Лучший трансфер «Зенита» – отсутствие Слая
Обычно после тайма с большим количеством оборонительной работы во втором тайме защищавшаяся команда начинает терять концентрацию, ошибаться и позволяет себя додавить. Зенитовцы будто уверовали, что так и будет, а «Уфа» выскочила на поле хоть и с опозданием, но с отличным настроем.
Хозяева сразу схватили две карточки и совершали набеги на вражеские тылы. «Зенит» был не то что не против, а только за – раза 3-4 за десяток минут питерцы просто отдавали мяч сопернику и ждали, что произойдёт. К их счастью, Слая на поле не было, он бы наказал за такое раздолбайство обязательно. Но без него качественно сыграть в атаке у «Уфы» было некому.
Загнанные в угол
Минуте к 57-й «Зениту» всё-таки удалось прийти в себя и перевести игру к чужой штрафной. Угловые штамповались пачками, только вот навесы почему-то летели в район 11-метровой отметки, скорее под скидку. Выжать из этого опасность удалось лишь однажды, но Дзюба промахнулся после скидки Ерохина. Александра вскоре поменяли на Кузяева. К 70-й минуте на поле появилась и самая дешёвая версия Сутормина (живая, не картонная), и судья Иванов свистел уже в одну сторону, но голевого момента «Зенит» создать не мог.
Выход из угла
Корнеров «Уфа» вообще не боялась. И выносила мяч за лицевую не то что в любой непонятной, а вообще в любой ситуации. «Зенит» уже отчаялся что-то с них создать: скидки не проходили, район вратарской контролировал высоченный Беленов.
В итоге после очередного корнера «Зенит» забрал подбор, потерял мяч, а Йокич с Бизяком разогнали контратаку до самой чужой штрафной. Фомин шикарно проткнул мяч мимо соперников и разобрался с Лунёвым! Классическая ситуация, в которой ждущая своего шанса и терпящая команда наказывает фаворита за его полную неспособность что-то придумать.
Если в первом тайме у «Зенита» проглядывался хотя бы какой-то, пусть и примитивный план, то во втором всё свелось к нарабатыванию абсолютно пустых угловых.
От поражения «Зенит» уйти мог и должен был, но Неделчару героически заблокировал удар Азмуна в упор – на счету иранца очередной загубленный супермомент. Сердар был полон решимости это исправить, но уже за пределами компенсированного времени врезал ногой по голове Беленову и помешал тому зафиксировать мяч – гол был Ивановым справедливо отменён.
Вопреки всему
В «Уфу» никто не верил, и дело не столько в игровых причинах. Статистика личных встреч, история взаимоотношений клубов, включая её новую страницу с трансфером Кругового, судейский скандал, от которого пострадал «Зенит» в прошлом туре, завершение уфимской карьеры Слая – казалось, все эти факторы скопом точно перевесят. Но команды Евсеева умеют преподносить сюрпризы: вспомните победу его «Амкара» в перенесённом в Москву матче с «Локомотивом». Видимо, российский футбол не так плох, как принято о нём думать.
Чемпионат России
7 тур
"Уфа" - "Зенит" - 1:0
Гол: Фомин, 79
7 тур
"Уфа" - "Зенит" - 1:0
Гол: Фомин, 79
Уфа: Беленов, Сухов, Табидзе (Аликин, 85), Пуцко, Йокич, Неделчару, Фомин, Емельянов (Тилль, 68), Карп, Козлов (Бизяк, 27), Гиоргобиани.
Зенит: Лунев, Смольников (Жирков, 83), Ракицкий, Иванович, Дуглас, Оздоев, Ерохин (Кузяев, 67), Ригони (Сутормин, 72), Барриос, Дзюба, Азмун.
Предупреждения: Оздоев, 36, Ерохин, 46, Фомин, 53, Карп, 68, Беленов, 76, Иванович, 88, Ракицкий, 90