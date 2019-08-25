"Арсенал" дома обыграл "Оренбург"

В матче 7-го тура чемпионата России "Оренбург" в гостях обыграл "Арсенал" со счетом 1:2.



Чемпионат России



7 тур



Голы: Ломовицкий, 23, Деспотович, 52, Луценко, 69



"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачев (Бауэр, 77), Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Луценко.



"Оренбург": Руденко, Малых (Чуканов, 85), Сиваков, Терехов, Шахов, Афонин, Аюпов, Черных (Фамейе, 75), Мишкич, Скофлек (Гаоаджан, 85), Деспотович.



Предупреждения: Деспотович, 22