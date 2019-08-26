Молодым здесь не место. Черчесов не изменяет своим принципам

В опубликованном составе на матчи против Шотландии и Казахстана опять нет самых ярких молодых футболистов – ни Соболева, ни Чалова, ни Максименко. Зато есть Джанаев и Семёнов. Вас тоже это достало?Каждый вызов на международные матчи в эпоху Черчесова мы говорим об одном и том же. Где молодые и перспективные? Почему им не дают попробовать себя в главной команде страны даже в матчах с футбольными карликами? Чем именно в сборной занимается почти не выходящий на поле Семёнов? А не игравший весной полгода Нойштедтер? Давно ли национальная команда превратилась в клуб друзей главного тренера (или друзей его агента)?Прежде чем вы промотаете текст и организуете апологетику Черчесова в комментариях, поймите, что Дзюба прямо сейчас, скорее всего, действительно будет интереснее условного Чалова. Потому что у Фёдора нет такого опыта, который набил Артём (а ещё Дзюба более подходит к бей-беги). Чалов ещё не привык к сборной, к партнёрам, к игре за национальную команду.Но всё так и останется, если не давать ему и другим возможностей. Особенно это важно с молодыми футболистами (о которых мы, собственно, и говорим). Для них любой опыт шаг вперёд. А опыт международных игр для них подлинный допинг, без которого у подающих надежды куда больше шансов остаться великовозрастными подающими надежды. Или даже вечными.Скольких молодых и талантливых Черчесов уже успел отфутболить, хотя они заслуживали вызова?Комличенко в нашем списке небольшое исключение. На грядущие матчи он всё-таки вызвался, хотя это ещё не гарантия, что он получит игровое время. Но до этого форвард «Млады-Болеслав» терпел почти год.Заявил о себе Комличенко ещё в сентябре, когда положил в первых 8 турах чемпионата восемь голов. Но про него было сказано:- Тренерский штаб сборной России знает о Комличенко, наблюдаем за его играми. Считаю, что есть другие футболисты, которые лучше. Наши тренеры постоянно обновляют информацию по этому нападающему. На данный момент не уверен, что он готов принести пользу сборной России, - объяснял Черчесов.Летом Комличенко уже попадал в состав, но на поле так и не появился. Спустя год после начала нового этапа в карьере у него будет возможность показать себя в сборной. Лучше поздно, чем никогда.Да, именно он, а не Бакаев (которого Черчесов, кстати, вызвал), не Тиль и даже не Жиго. Если бы не вратарь «красно-белых», Кононова уже бы наверняка съели фанаты. Он тащил практически в каждой встрече – против «Сочи», против «Ростова», против «Динамо» и далее по списку проведённых матчей. Если бы не он, «Тун» вполне мог бы лишить москвичей права опозориться с «Брагой», а ЦСКА бы вёл после первого тайма минимум в два мяча.И такой футболист будет выступать за молодёжку. Действительно, зачем стимулировать дальнейший рост просто роскошного юного голкипера? Сам как-нибудь.Такая же история была прошлой весной с Матвеем Сафоновым из «Краснодара». Сейчас он переживает спад (получил четыре в Греции и, видимо, поплыл после этого – грубо ошибся с «Локомотивом»), поэтому говорить про нынешний созыв нет смысла.Понятное дело, что первым номером останется Гильерме. Так хотя бы дайте молодым потренироваться с ним, набраться опыта. Нет, получайте Сослана Джанаева (замена Габулову, который типа делал атмосферу в раздевалке) и привозящего на старте Лунёва.Черчесов уже вызывал Фёдора, правда, играть ему толком не давал. На этот раз Чалов отправился в молодёжную сборную – помогать пробиваться на Евро до 21 года. Слава Богу, что тренирует там не Бушманов. А то снова сделал бы выбор в пользу Мелкадзе.И это решение кажется совсем оголтелым. Ладно Максименко – подумаешь, человек выдал роскошные семь туров. Может, это просто удача. Ладно Комличенко – чешский чемпионат, как нам писали в комментариях, это уровень провинциальной водокачки (плевать на Пльзень, который нащёлкал и ЦСКА, и «Краснодару»). Но Чалов был самым результативным в прошлом сезоне (не в самом благоустроенном ЦСКА, если что), да и теперь неплох – у него три гола и две передачи за 7 туров.Нет, в нашей сборной предпочитают медийного Фёдора Смолова, хотя тот уже давно куда точнее попадает морковкой в рот Бузовой, чем в ворота. Просто сравнение: у Чалова за этот и прошлый сезон 18 мячей. У Смолова – 8. И разница в возрасте почти десять лет.Ну вы что – выбор-то очевиден.Потрясающего Шапи (однозначно главный герой центрального матча на минувших выходных) Черчесов мог бы позвать хотя бы из кавказской солидарности. Тем более все причины налицо. Даже более того – под Сулейманова даже не требуется место в стартовом составе. Он настолько мобильный, что выпускать его можно на последние 15 минут.Потому что именно в таком режиме он практически всегда проводит самые яркие матчи. В чемпионате за два сезона он наколотил десять мячей. При этом он полузащитник, при этом ему всего 19 лет.Раньше Черчесов открещивался от этой кандидатуры, аргументируя тем, что Шапи сначала стоит пробиться в основной состав, а не только выходить с замены. Пожалуйста - Шапи за недавнее время сделал два матча (с «Порту» и «Краснодаром»), выходя в старте. Что-то изменилось? Похоже, нет.Но особенно обидно из-за самарского нападающего. Соболев потрясающе проводит старт этого сезона. После семи туров у него 6 + 2 и звание лучшего бомбардира лиги. Конечно, рановато делать глобальные выводы – но разве парень не заслужил хотя бы 20 минут в игре против Шотландии, против которой Черчесов наверняка прикажет топтаться на своей половине и грузить на форварда (кстати, именно так играют его «Крылья»)?



Самое неприятное здесь, что Соболеву уже больше 21 года. Его не получится заиграть за молодёжную сборную. Получается, одно из открытий этого чемпионата России будет вынужден простаивать две недели – пока не закончится перерыв на сборные.



Развиваться при таких ситуациях наши игроки точно лучше не станут.



Фото: globallookpress.com, metaratings, regnum.ru, "Чемпионат", ФК "Краснодар"