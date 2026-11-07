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Мостовой: я могу помочь "Локомотиву" в роли тренера

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о возможной работе главным тренером "Локомотива".
Фото: Telegram-канал Александра Мостового
Александр Мостовой считает, что может помочь "железнодорожникам" исправить текущее положение в любой должности.

"Александр Мостовой мог бы помочь "Локомотиву". Как тренер? Как кто угодно. Я - легенда советского футбола. Такие люди, как я, в любом плане помогут.
Но меня с "Локомотивом" ничего не связывает. Там есть свои ребята, клубу лучше обращаться к ним. Я имею совесть, не лезу никуда", - сказал Мостовой "Спорт-Экспрессу".

После 14-ти сыгранных матчей в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. "Железнодорожники" опережают только "Факел", у которого 6 набранных очков.

Вчера, 6 ноября, после поражения "Рубину" со счетом 0:1 председатель совета директоров "Локомотива" объявил об уходе главного тренера клуба Михаила Галактионова.

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