Мостовой: я могу помочь "Локомотиву" в роли тренера

"Александр Мостовой мог бы помочь "Локомотиву". Как тренер? Как кто угодно. Я - легенда советского футбола. Такие люди, как я, в любом плане помогут.Но меня с "Локомотивом" ничего не связывает. Там есть свои ребята, клубу лучше обращаться к ним. Я имею совесть, не лезу никуда", - сказал Мостовой "Спорт-Экспрессу".
После 14-ти сыгранных матчей в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. "Железнодорожники" опережают только "Факел", у которого 6 набранных очков.
Вчера, 6 ноября, после поражения "Рубину" со счетом 0:1 председатель совета директоров "Локомотива" объявил об уходе главного тренера клуба Михаила Галактионова.