Форвард "Краснодара" Иван Игнатьев высказал свое мнение по поводу ошибок вратаря клуба Матвея Сафонова в последних матчах.
"У каждого в карьере есть такие моменты. Нужно закрывать глаза и идти дальше. Он сильный вратарь, зачем ему переживать? Он все понимает. У него мужской характер, со всем справляется сам. А играть ему или нет — решат тренеры. Например, с "Тамбовом" он отдыхал.
Болельщики переживают, что это может надломить Сафонова? Пусть просто поддержат его. Наши болельщики всегда так делают — на матче с "Локо" была сумасшедшая поддержка. Нам аплодировали даже за ничью", — цитирует Игнатьева "Чемпионат".
Иван Игнатьев: Сафонов - сильный вратарь, зачем ему переживать из-за ошибок?
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