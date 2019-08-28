Полузащитник "Уфы" Гиоргобиани: не особо люблю смотреть футбол, половину игроков РПЛ не знаю в лицо
Полузащитник "Уфы" Николай Гиоргобиани, пополнивший состав клуба летом этого года, рассказал, что мало следит за играми чемпионата России.
фото: ФК "Армавир"
"Признаюсь, не особо люблю смотреть футбол. Только Лигу чемпионов, чемпионаты мира, немного — чемпионаты Англии и Испании, топ-матчи РПЛ. Самому выходить на поле намного интереснее. А за другими командами почти не слежу. Половину игроков РПЛ не знаю в лицо!" — приводит слова Гиоргобиани "Советский спорт".
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