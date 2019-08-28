Полузащитник "Уфы" Гиоргобиани: не особо люблю смотреть футбол, половину игроков РПЛ не знаю в лицо

Полузащитник "Уфы" Николай Гиоргобиани, пополнивший состав клуба летом этого года, рассказал, что мало следит за играми чемпионата России.

фото: ФК "Армавир"