Нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе вспомнил о моменте, произошедшем в матче 4-го тура РПЛ против "Динамо" (0:0) 3 августа, когда аргентинец получил красную карточку за удар ногой в грудь голкипера Антона Шунина.
— После строгого наказания за фол в матче с "Динамо" стоит ли ждать, что вы станете действовать в чужой штрафной осторожнее?
— Я сделал определенные выводы из этой истории. Столкновения с Антоном Шуниным можно было избежать. Но мое желание забить гол в том моменте было превыше всего. Я думал только о том, чтобы помочь своей команде выиграть. Такова моя манера игры.
— Не зря у вас Аргентине было прозвище "Танк"…
— Это прозвище дал один мой товарищ. У него было хобби всем давать клички. Танком меня прозвали из-за телосложения и стиля игры. Мне нравится агрессивный и силовой футбол. В принципе это довольно распространенный вариант прозвища для футболистов моего склада. И мне оно нравится.
— Как вы отнеслись к суровому наказанию — трехматчевой дисквалификации?
— Решение судьи показать красную карточку — правильное. А вот дальнейший вердикт был, как мне кажется, излишне строгим. Но я уже говорил, что решение футбольных властей нужно принимать и уважать. Этих трех встреч уже не вернуть, нужно готовиться к следующим.
ФК "Спартак"
Понсе: столкновения c Шуниным можно было избежать, но желание забить было превыше всего
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