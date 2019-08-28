Понсе: столкновения c Шуниным можно было избежать, но желание забить было превыше всего

Нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе вспомнил о моменте, произошедшем в матче 4-го тура РПЛ против "Динамо" (0:0) 3 августа, когда аргентинец получил красную карточку за удар ногой в грудь голкипера Антона Шунина.— Я сделал определенные выводы из этой истории. Столкновения с Антоном Шуниным можно было избежать. Но мое желание забить гол в том моменте было превыше всего. Я думал только о том, чтобы помочь своей команде выиграть. Такова моя манера игры.— Это прозвище дал один мой товарищ. У него было хобби всем давать клички. Танком меня прозвали из-за телосложения и стиля игры. Мне нравится агрессивный и силовой футбол. В принципе это довольно распространенный вариант прозвища для футболистов моего склада. И мне оно нравится.— Решение судьи показать красную карточку — правильное. А вот дальнейший вердикт был, как мне кажется, излишне строгим. Но я уже говорил, что решение футбольных властей нужно принимать и уважать. Этих трех встреч уже не вернуть, нужно готовиться к следующим.