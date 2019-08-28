Василий Кикнадзе: со стороны "Зенита" есть интерес к Миранчукам. О деньгах рассуждать не буду

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал информацию о том, что "Зенит" интересуется братьями Миранчуками.— Не буду комментировать трансферные слухи. Скажу, что со стороны "Зенита" есть интерес. Но о деньгах рассуждать не буду.— То, что прописано у них в контракте, прописано в контракте. Договор является закрытой темой. Умение наших СМИ фантазировать на темы, о которых они имеют отдаленное представление, приводит к тому, что начинают фигурировать цифры, весьма далекие от реальности. Вынужден констатировать, что во время трансферного окна 90 процентов цифр, указанных в разных СМИ рядом с именем клуба, не соответствуют действительности. Читать прессу и считать, что это правда, — большая ошибка.