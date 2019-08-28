Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал информацию о том, что "Зенит" интересуется братьями Миранчуками.
— Говорилось, что "Зенит" предлагает за Миранчуков 30 миллионов. Под этим есть почва?
— Не буду комментировать трансферные слухи. Скажу, что со стороны "Зенита" есть интерес. Но о деньгах рассуждать не буду.
— Правда ли, что у братьев в контрактах прописаны отступные, которые "Зенит" может выплатить?
— То, что прописано у них в контракте, прописано в контракте. Договор является закрытой темой. Умение наших СМИ фантазировать на темы, о которых они имеют отдаленное представление, приводит к тому, что начинают фигурировать цифры, весьма далекие от реальности. Вынужден констатировать, что во время трансферного окна 90 процентов цифр, указанных в разных СМИ рядом с именем клуба, не соответствуют действительности. Читать прессу и считать, что это правда, — большая ошибка.
"Рейтинг Букмекеров"
Василий Кикнадзе: со стороны "Зенита" есть интерес к Миранчукам. О деньгах рассуждать не буду
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