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Бериша получил в подарок от регионального общественного фонда Кадырова автомобиль за его гол в ворота "Тамбова"

Полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша получил в подарок от регионального общественного фонда им. Ахмат-Хаджи Кадырова автомобиль за его гол в ворота "Тамбова".

"После завершения матча между командами "Ахмат" и "Тамбов" полузащитник нашего клуба Бернард Бериша получил в подарок от Регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова автомобиль. В субботней игре Бериша отметился красивым голом в самой концовке игры. Он всегда нацелен на ворота соперников, не удержим, в каждом матче бьется за клуб, отдавая все силы. Он заслуженно был признан лучшим игроком матча "АХМАТ" - "Тамбов". Уверен, большие победы нашего клуба ещё впереди!" — написал президент клуба Магомед Даудов в инстаграме.

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Дорогие друзья! После завершения матча 8-го тура между командами «АХМАТ» и «Тамбов» полузащитник нашего клуба Бернард Бериша получил в подарок от Регионального общественного фонда имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА (ДАЛА гIазот къобалдойла цуьнан) - генерального спонсора ФК «АХМАТ» - автомобиль марки Hyundai Solaris. В субботней игре Бериша отметился красивым голом в самой концовке игры. Он всегда нацелен на ворота соперников, не удержим, в каждом матче бьется за клуб, отдавая все силы. Он заслуженно был признан лучшим игроком матча «АХМАТ»-«Тамбов». Уверен, большие победы нашего клуба ещё впереди! АЛЛАХ1У АКБАР! ДАЛА тIаьхье беркате йойла! #ПервыйПрезидент #Чечня #Кадыров #Даудов #Ахмат #Бериша #Грозный #Футбол

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Теги: Бериша Кадыров Ахмат
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