Бериша получил в подарок от регионального общественного фонда Кадырова автомобиль за его гол в ворота "Тамбова"

Полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша получил в подарок от регионального общественного фонда им. Ахмат-Хаджи Кадырова автомобиль за его гол в ворота "Тамбова"."После завершения матча между командами "Ахмат" и "Тамбов" полузащитник нашего клуба Бернард Бериша получил в подарок от Регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова автомобиль. В субботней игре Бериша отметился красивым голом в самой концовке игры. Он всегда нацелен на ворота соперников, не удержим, в каждом матче бьется за клуб, отдавая все силы. Он заслуженно был признан лучшим игроком матча "АХМАТ" - "Тамбов". Уверен, большие победы нашего клуба ещё впереди!" — написал президент клуба Магомед Даудов в инстаграме.