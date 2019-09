Бериша получил в подарок от регионального общественного фонда Кадырова автомобиль за его гол в ворота "Тамбова"

View this post on Instagram

Дорогие друзья! После завершения матча 8-го тура между командами «АХМАТ» и «Тамбов» полузащитник нашего клуба Бернард Бериша получил в подарок от Регионального общественного фонда имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА (ДАЛА гIазот къобалдойла цуьнан) - генерального спонсора ФК «АХМАТ» - автомобиль марки Hyundai Solaris. В субботней игре Бериша отметился красивым голом в самой концовке игры. Он всегда нацелен на ворота соперников, не удержим, в каждом матче бьется за клуб, отдавая все силы. Он заслуженно был признан лучшим игроком матча «АХМАТ»-«Тамбов». Уверен, большие победы нашего клуба ещё впереди! АЛЛАХ1У АКБАР! ДАЛА тIаьхье беркате йойла! #ПервыйПрезидент #Чечня #Кадыров #Даудов #Ахмат #Бериша #Грозный #Футбол