Как сообщает "СЭ", уругвайский форвард не против переезда в Россию, если армейцы проявят предметный интерес. При этом "Толука" может запросить за его переход около 25 млн долларов, что способно осложнить переговоры.
Ранее агент Виньяса сообщил о звонке представителей ЦСКА по поводу возможного трансфера. В нынешнем сезоне нападающий провел 18 матчей за мексиканский клуб, забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 8 млн евро — значительно ниже предполагаемых требований "Толуки".
Источник: "Спорт-Экспресс"
Виньяс согласен перейти в ЦСКА, но трансфер может стоить $25 млн - источник
По информации источника, нападающий мексиканской "Толуки" Федерико Виньяс готов продолжить карьеру в ЦСКА, однако высокая стоимость футболиста может стать препятствием для сделки.
Фото: Global Look Press