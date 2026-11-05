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Ловчев прокомментировал решение Роналду завершить карьеру в сборной
Сегодня, 20:36
Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал решение
Криштиану Роналду
завершить международную карьеру.
Фото: Getty Images
Эксперт отметил, что в последние годы выступления португальца за национальную команду сопровождались скандалами и разногласиями.
- Вовремя ли он принял решение? Тут вопрос очень простой - только он знает, вовремя это сделал или нет.
В концовке его карьеры уже пошли какие-то скандалы, недопонимания - видимо, всё-таки время пришло. У каждого когда-то приходит время, - цитирует Ловчева
"Матч ТВ"
.
О завершении выступлений за Португалию 41-летний Роналду объявил 5 ноября. За национальную команду он играл с 2003 года, провёл 234 матча и забил 146 голов. Вместе со сборной нападающий выиграл чемпионат Европы и дважды становился обладателем Лиги наций.
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Евгений Ловчев
Криштиану Роналду
Сборная Португалии
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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