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Терехин считает, что "Краснодар" победит ЦСКА: смотрятся гораздо лучше

Бывший игрок "Динамо" Олег Терехин высказался о предстоящем матче РПЛ между "Краснодаром" и ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"
Олег Терехин считает, что "быки" ярко играют и заберут три очка в матче с красно-синими в РПЛ.

"ЦСКА на выезде играет плохо, "быки", напротив, довольно хорошо. Да, они без побед, но игра-то все равно очень прилично смотрится у "Краснодара", у него есть кураж, содержательный футбол.

Они по игре смотрятся гораздо лучше ЦСКА. Просто как-то реально не везет: не забивают. А ЦСКА играет натужно и очень монотонно", - сказал Терехин "Матч ТВ".

В субботу, 7 ноября, "Краснодар" примет московский ЦСКА на "Ozon Арене" в рамках 14-го тура чемпионата России. Начало - в 19:30 по московскому времени.

На данный момент у команды Мурада Мусаева семиматчевая серия без побед. Последний раз "быки" выигрывали в августе: победили "Ростов" со счетом 1:0 в 6-м туре.

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