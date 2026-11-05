Терехин считает, что "Краснодар" победит ЦСКА: смотрятся гораздо лучше

"ЦСКА на выезде играет плохо, "быки", напротив, довольно хорошо. Да, они без побед, но игра-то все равно очень прилично смотрится у "Краснодара", у него есть кураж, содержательный футбол.
Они по игре смотрятся гораздо лучше ЦСКА. Просто как-то реально не везет: не забивают. А ЦСКА играет натужно и очень монотонно", - сказал Терехин "Матч ТВ".
В субботу, 7 ноября, "Краснодар" примет московский ЦСКА на "Ozon Арене" в рамках 14-го тура чемпионата России. Начало - в 19:30 по московскому времени.
На данный момент у команды Мурада Мусаева семиматчевая серия без побед. Последний раз "быки" выигрывали в августе: победили "Ростов" со счетом 1:0 в 6-м туре.