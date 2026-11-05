КДК отказался отменять удаление защитника в матче "Динамо" Мх - "Ростов"

Фото: ФК "Динамо" Махачкала

"В соответствии с частью 1 статьи 52 дисциплинарного регламента РФС - отказать ФК " Динамо " г. Махачкала в удовлетворении заявления об отмене примененного судьей удаления к футболисту ФК "Динамо" г. Махачкала Махмуджону Махамаджонову", - написано на сайте РФС

В воскресенье, 1 ноября, состоялся матч 13-го тура чемпионата России между махачкалинским "Динамо" и "Ростовом". Встреча прошла в Каспийске на "Анжи-Арене". Гости одержали разгромную победу со счетом 3:0.В начале первого тайма, на 14-й минуте, главный арбитр дал прямую красную карточку защитнику хозяев Махмуджону Махамаджонову.