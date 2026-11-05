Семин высказался о возможном уходе Галактионова из "Локомотива"

"Уход тренера определяет турнирная таблица. Вы посмотрите на нее и сделайте вывод.Работа тренера - это в первую очередь место в турнирной таблице. От этого отталкиваются и принимают решение", - сказал Семин "Спорт-Экспрессу".
Михаил Галактионов стал главным тренером московского "Локомотива" в конце осени 2022 года. В текущем сезоне под его руководством "железнодорожники" провели 18 матчей, одержали 2 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений.
На данный момент красно-зеленые занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.