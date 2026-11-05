Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии

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"Португалия навсегда останется во мне", — написал Роналду.

41-летний футболист объявил о своем решении в социальных сетях, опубликовав короткое прощальное сообщение.Криштиану дебютировал за национальную команду 20 августа 2003 года в товарищеской встрече с Казахстаном (1:0). За 23 года форвард провел 234 матча, забил 146 голов и отдал 45 результативных передач.В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы в 2016 году, а также дважды выиграл Лигу наций — в сезонах-2018/19 и 2024/25.