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Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
Сегодня, 13:50
Нападающий "Аль-Насра"
Криштиану Роналду
сообщил, что больше не будет выступать за национальную команду Португалии.
Фото: Hannah Peters - FIFA / Contributor / FIFA / Gettyimages.ru
41-летний футболист объявил о своем решении в социальных сетях, опубликовав короткое прощальное сообщение.
"Португалия навсегда останется во мне", — написал Роналду.
Криштиану дебютировал за национальную команду 20 августа 2003 года в товарищеской встрече с Казахстаном (1:0). За 23 года форвард провел 234 матча, забил 146 голов и отдал 45 результативных передач.
В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы в 2016 году, а также дважды выиграл Лигу наций — в сезонах-2018/19 и 2024/25.
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Криштиану Роналду
Сборная Португалии
Опубликовал:
Даниил Наволочный
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