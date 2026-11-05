Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Волга Ул
19:30
ЧертановоНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Реал Сосьедад
20:45
ЛионНе начат
Лиллестрем
20:45
Виктория ПНе начат
Левски
20:45
ЯгеллонияНе начат
Андерлехт
20:45
Ред Булл ЗальцбургНе начат
НЕК
20:45
ОмонияНе начат
Спарта
20:45
БорнмутНе начат
Кристал Пэлас
20:45
ХоффенхаймНе начат
Милан
20:45
ФеренцварошНе начат
Бенфика
23:00
ЛехНе начат
Сельта
23:00
ЮнионНе начат
Байер
23:00
МарсельНе начат
Сандерленд
23:00
Динамо ЗагребНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЮвентусНе начат
Торренсе
23:00
Арарат-АрменияНе начат
Селтик
23:00
БешикташНе начат
Хапоэль Б-Ш
23:00
ОФИНе начат
Штурм
23:00
ЦелеНе начат

Лига конференций УЕФА

Орхус
20:45
БрагаНе начат
Мидтьюлланд
20:45
АяксНе начат
Мьельбю
20:45
БорацНе начат
Тун
20:45
ХартсНе начат
КуПС
20:45
ГентНе начат
Црвена Звезда
20:45
Интер ЭскальдесНе начат
Трабзонспор
20:45
ФрайбургНе начат
Линкольн
20:45
ХайдукНе начат
Аталанта
20:45
КайратНе начат
Монако
23:00
НоршелланнНе начат
Панатинаикос
23:00
ЦСКА СофияНе начат
Сент-Трюйден
23:00
БраннНе начат
Рига
23:00
ЯблонецНе начат
Копенгаген
23:00
ИберияНе начат
Хетафе
23:00
БрайтонНе начат
Университатя Крайова
23:00
ЭгнатияНе начат
Твенте
23:00
ПафосНе начат
Лугано
23:00
Кауно ЖальгирисНе начат

Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду сообщил, что больше не будет выступать за национальную команду Португалии.
Фото: Hannah Peters - FIFA / Contributor / FIFA / Gettyimages.ru
41-летний футболист объявил о своем решении в социальных сетях, опубликовав короткое прощальное сообщение.

"Португалия навсегда останется во мне", — написал Роналду.

Криштиану дебютировал за национальную команду 20 августа 2003 года в товарищеской встрече с Казахстаном (1:0). За 23 года форвард провел 234 матча, забил 146 голов и отдал 45 результативных передач.

В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы в 2016 году, а также дважды выиграл Лигу наций — в сезонах-2018/19 и 2024/25.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится