"Такое впечатление, что "Зенит" как будто приехал играть вторым номером, рассчитывая на быстрые атаки, штрафные, угловые. Вероятно, гости понимали, что "Спартак" постарается завладеть преимуществом, станет много атаковать. Но питерцы очень уверенно чувствуют себя в позиционной обороне, и много моментов по первому тайму москвичам создать не удалось. Скорее, более опасным я бы назвал тот, что мог реализовать Дзюба.
Красно-белые действовали с преимуществом, но это совершенно не напрягало гостей, даже не раздражало. Они спокойно оборонялись и выходили в быстрые атаки. Более того, мне показалось, что, уверенно защищаясь, "Зенит" не особенно и хотел переносить игру на чужую половину, подальше от ворот, постараться забить. Позиционной атаки почти не наблюдалось.
В целом же, если говорить о "Спартаке", в чемпионате не вижу кризиса у команды. Да, в Лиге Европы случился провал, клуб не вышла в группу — это большой удар. Но в РПЛ дела явно налаживаются, и игра с "Зенитом" меня в этом не разубедила", — приводит слова Шалимова "Спорт-Экспресс".
Игорь Шалимов — о "Спартаке": не вижу кризиса у команды в чемпионате России
Бывший полузащитник "Спартака" Игорь Шалимов считает, что дела у москвичей в РПЛ идут хорошо, несмотря на поражение от "Зенита" (0:1) в матче восьмого тура.
Фото: Sportbox
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