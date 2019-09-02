Игорь Шалимов — о "Спартаке": не вижу кризиса у команды в чемпионате России

Бывший полузащитник "Спартака" Игорь Шалимов считает, что дела у москвичей в РПЛ идут хорошо, несмотря на поражение от "Зенита" (0:1) в матче восьмого тура.

Фото: Sportbox