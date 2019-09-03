Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о задачах команды на Лигу чемпионов.
"На этом этапе задача — выйти из группы, а там уже посмотрим, если она будет решена. Говорят, у нас удачный жребий, но я бы не стал так говорить. Он мог быть и лучше, и хуже. У нас очень ровная группа: "Лейпциг" начал чемпионат Германии с трех побед, "Лион" тоже обладает сильными исполнителями, ну а про "Бенфику" я и говорить не буду — это наш старый соперник.
В каждом матче может быть непредсказуемый победитель, поэтому надо будет выходить на игры с полной самоотдачей. И неважно, дома или на выезде — надо брать очки!" — цитирует Медведева ТАСС.
Александр Медведев: первоочередная задача "Зенита" на Лигу чемпионов - выход из группы
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