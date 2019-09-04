КДК оштрафовал "Спартак" на 425 тысяч рублей, а "Зенит" — на 110 тысяч
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал клубы по итогам матча восьмого тура РПЛ между "Спартаком" и "Зенитом".
фото: "Советский спорт"
"За использование и бросание пиротехнических изделий „Спартак“ оштрафован на 190 тыс. рублей. Также болельщики красно-белых скандировали оскорбительные выражения, за это полагается штраф размером в 60 тыс. рублей. За неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованных баннеров, клуб получает штраф в 75 тыс. рублей, помимо этого, фанаты вывесили оскорбительные баннеры, штраф — 100 тыс. рублей. За скандирование оскорбительных выражений "Зенит" оштрафован на 50 тыс. рублей, за использование пиротехники — на 90 тыс.", — приводит ТАСС слова Григорьянца.
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