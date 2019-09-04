КДК оштрафовал "Спартак" на 425 тысяч рублей, а "Зенит" — на 110 тысяч

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал клубы по итогам матча восьмого тура РПЛ между "Спартаком" и "Зенитом".

фото: "Советский спорт"