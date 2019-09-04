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Денис Глушаков: "Ростов" интересовался мной, когда размышлял о том, оставить ли Еременко

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков рассказал, что до своего перехода в грозненский клуб из "Спартака" общался о возможном трансфере с главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным.

"На ранних этапах, когда еще не было интереса "Ахмата", мы реально созванивались с Карпиным. Точнее, Георгич сам написал: "Привет, игрочишка, наберу тебе"? У нас с ним просто нормальные отношения: прикалываемся постоянно, это и на видео из Катара можно найти. Ну вот он и спросил, что дальше будет с моей карьерой и не хотел бы я в "Ростов".

Обсудили вопрос. Они размышляли, оставить ли одного футболиста. Ну хочешь, напиши "Еременко". В этом ничего такого. У нас с Ромой нормальные отношения. Еще в "Спартаке" не понимали, зачем вокруг нас создают конфликт. Еременко в итоге остался в "Ростове". И после этого стало понятно, что у них команда укомплектована. Поэтому меня удивлял весь этот шум вокруг "Ростова", - цитирует Глушакова "Чемпионат".


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Теги: Глушаков Ахмат Ростов Еременко
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