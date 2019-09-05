» » Павел Колобков: не можем запретить футболистам разводиться и не платить алименты

Павел Колобков: не можем запретить футболистам разводиться и не платить алименты

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков поделился мнением о личной жизни спортсменов, которая часто оказывается в центре внимания общественности.

"Запретить разводиться и не платить алименты мы же не можем. Это жизнь, а в жизни всякое случается, ведь футболисты – такие же люди. Просто внимание к ним большое. Другой вопрос состоит в том, что общественное мнение искусственно подогревается. С учётом скорости распространения информации и особенно пристального внимания именно к таким аспектам жизни звёзд – а футболисты являются звёздами, – это объяснимо.

Честно сказать, я бы эмоциональный подход к этому изменил, попроще бы к этому относился. Меня больше интересуют позитивные моменты, вопросы развития спорта, а личная жизнь отдельных спортсменов – не очень", — цитирует Колобкова "Газета.ру".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Колобков
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Клаудио Маркизио отказался от перехода в "Глазго Рейнджерс"
Полузащитник сборной Италии Жоржиньо раскритиковал поле стадиона в Ереване
Павел Колобков: не можем запретить футболистам разводиться и не платить алименты
Роман Широков: Россия может выиграть Евро-2020, как Португалия три года назад 1
Зинедин Зидан убедил Мбаппе перейти в "Реал"
Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Кин обвинил Фергюсона в кумовстве и лицемерии
Голы Рамоса и Алькасера принесли Испании победу над Румынией
Роберто Манчини сообщил, сколько голов Балотелли нужно забить за "Брешию", чтобы вернуться в сборную Италии
У Месси есть право разорвать контракт с "Барселоной"
Кристиан Вьери: когда Месси и Роналду завершат карьеру, это будет драма для мирового футбола
Немецкая компания MAN стала официальным поставщиком автобуса для сборной России
"Краснодар" внес Кабелла, но не включил Классона в заявку на групповой этап Лиги Европы 2
Юрий Дюпин: скорее всего, я пока не готов играть в сборной России
Доктор Лю: сожалею об уходе Вартапетова из "Спартака"
Стив Кларк: Россия на ЧМ-2018 доказала, что она одна из крупнейших футбольных держав
Эндрю Робертсон: Шотландия - аутсайдер в матче с Россией. Это правда жизни 2
Владимир Пономарев: думаю, что наши выиграют у шотландцев 2:0, главное - не расслабляться 1
Дмитрий Ефремов перенес операцию и пропустит 6-7 месяцев 1
Михаил Вартапетов: создам объединение "Красно-белые армяне"
Италия одержала победу над Арменией
Эндрю Робертсон: Слуцкий - хороший человек
Михаил Ефремов: я больше верю Глушакову, чем не верю 2
СМИ: ЦСКА не заинтересован в услугах Жонатаса 5
Усман Дембеле отказался уходить в "ПСЖ", чтобы побороться за "Золотой мяч"
Матч "Спартак" - "Зенит" обновил рекорд доли телесмотрения 17
ЦСКА сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги Европы 13
Висенте дель Боске: если бы я работал в "Барселоне", не возвращал бы Неймара
Марио Манджукич может сменить "Ювентус" на катарский клуб в сентябре
"Ювентус" предлагал за Неймара 100 млн евро и Дибалу
Диего Форлан: игроки "Реала" и "Барселоны" стареют, для "Атлетико" это может стать преимуществом 1
Все новости