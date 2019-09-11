Бывший арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал удаление нападающего молодежной сборной России (U-21) Ивана Игнатьева на 87-й минуте отборочного матча Евро-2021 против Болгарии (0:0).
"Там была не просто отмашка, а удар с замахом, умышленный. Он не то, что задел, а сделал замах. Сначала подтолкнул, а потом размахнулся левой рукой — и как дал! Еще и руку назад отвел при замахе. К футболу это не имеет никакого отношения. Считаю, что футболистам вообще нельзя так по-хамски себя вести. Потом еще Калугин желтую получил... Это все следствие такого поведения, того, что в национальном чемпионате наши арбитры закрывают глаза на подобные действия авторитетных игроков. Игнатьев ведь, как и многие из нынешней молодежки, сейчас на первых ролях в своих клубах. За рубежом никого не волнует, кто ты — там правила для всех едины", - цитирует Хусаинова "СЭ".
Сергей Хусаинов: Игнатьев повёл себя по-хамски
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